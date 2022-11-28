النزاهة النيابية: “الكي كارد” و”الماستر كارد” تمارسان الفساد عبر تأخير صرف الرواتب اليوم 09:56

2022/11/28 | 19:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتهمت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، شركات “الكي كارد” و”الماستر كارد” وبعض المصارف بممارسة الفساد عبر تأخير صرف المستحقات والرواتب، مشيرة إلى أن القضية منظورة حالياً أمام المحاكم وهي تتابع الإجراءات بشأنها.وقال عضو لجنة النزاهة هادي السلامي في حوار اطلعت عليه”تقدم”، إن “هناك عملية فساد كبيرة في شركات (الكي كارد) و(الماستر كارد) والمصارف، وهناك تحقيق كامل بشأنها، والقضية الآن منظورة أمام المحاكم”،وأضاف السلامي، أن “هناك فسادا في قضية التمويل بين مصرفي الرافدين والرشيد من جهة والشركات المذكورة من جهة أخرى، إذ إن هناك تلاعبا بالأموال وتأخيرا في عملية صرفها عبر سحب الأموال وتشغيلها في الأسواق على حساب رواتب الموظفين”.وأوضح، أنه “خلال الفترة المقبلة هناك عمل كبير بهذا الشأن، فهناك متابعات لموضوع الأتمتة والحوكمة وإلى أين تذهب الأموال، وخلال شهر سيتم الكشف عن الأمر لأن هناك متابعة قوية بهذا الشأن”.

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