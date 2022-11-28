تأجيل محادثات أمريكية روسية حول معاهدة الأسلحة النووية المقررة في مصر

2022/11/28 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الإدارة الأمريكية باللوم على روسيا في تأجيل اجتماعات مناقشة اتفاقية الأسلحة النووية بين البلدين، التي كان مقررًا أن تبدأ في مصر اليوم، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن القرار تم اتخاذه بشكل "أحادي الجانب" من روسيا.

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