2022/11/28 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغاء “الضريبة” وتحسين “الخدمات” على طاولة المندلاوي وهيئة الاتصالات المركز الخبري الوطني.

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