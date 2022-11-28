2022/11/28 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية شرطة دهوك، اليوم الاثنين، العثور على جثة شاب مجهول الهوية توفي غرقاً في احد الانهر داخل المدينة.وقال مسؤول اعلام دائرة شرطة دهوك المقدم هيمن سليمان في مؤتمر صحفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة دهوك تعثر على جثة شاب توفي غرقاً في احد الانهر المركز الخبري الوطني.

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