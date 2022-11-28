فوز تاريخي لغانا على كوريا الجنوبية في كأس العالم

2022/11/28 | 20:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب غانا فوزا مثيرا على نظيره

الكوري الجنوبي بنتيجة 3-2، اليوم

الإثنين، ضمن الجولة الثانية من

المجموعة الثامنة بكأس العالم (قطر 2022)

وسجل ثلاثية غانا محمد ساليسو (24)، ومحمد

قدوس (34 و68)، بين

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