دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة تدعم مهرجان دولي لمسرح الطفل تقيمه العتبة الحسينية في اذار القادم

2022/11/28 | 20:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت دائرة السينما والمسرح في وزارة

الثقافة بنشاطات العتبة الحسينية

المقدسة الثقافية من خلال مهرجان

الحسيني الصغير الدولي المزمع إقامته

في اذار ٢٠٢٣ ، واعلنت اتفاقها مع

العتبة الحسينية على نقل بعض الع

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