بسماية.. أزمة بالأفق بعد تأخر لـ7 سنوات وتساؤلات عن مصير المشترين

2022/11/28 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

أعلنت شبكة زاوية الإماراتية الناطقة بالانكليزية، عن "ازمة تلوح في الأفق" داخل مدينة بسماية مع اعلان السلطات العراقية عبر هيئة الاستثمار إعادة المفاوضات مع شركة هانوا الكورية للعودة لتنفيذ المشروع المعطل منذ أعوام، في حال لم تنجح تلك المفاوضات.

وبينت الشبكة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "لجنة الاستثمار الوطنية اجتمعت مع ممثلي شركة هانوا الكورية بهدف البحث بإمكانية عودتها لتنفيذ المشروع الذي كان من المفترض ان يضم 100 الف وحدة سكنية كافية لــ 600 الف مواطن من سكان بغداد".

الشبكة أوضحت أن "الشركة حصلت على العقد عام 2012 وبقيمة كلية بلغت 7.7 مليار دولار، الا ان تنفيذ المشروع تعطل نتيجة لعقبات عديدة منها رفض السلطات العراقية تسليم الشركة مخصصاتها لعامي 2019 و 2020، الامر الذي قاد الى تأخر المشروع".

مشروع مدينة بسماية وحسب الشبكة كان من المفترض ان يتم تسليمه كاملا الى الحكومة العراقية قبل سبع سنوات، حيث لم تنجز الشركة حتى اليوم سوى 30 الف وحدة سكنية، من اصل 100 الف، الامر الذي اشارت الى انه "يضع المتعاقدين على شراء عقارات داخل المجمع السكني في مأزق، سيتحول الى ازمة في حال عدم تمكن السلطات العراقية من اقناع الشركة باكمال المشروع الذي دفع مواطنون أموالا مقابله مسبقا"، على حد قولها.

يشار الى ان مشروع مدينة بسماية السكني، كان من المفترض أن يتضمن بالإضافة الى الوحدات السكنية، جامعات، نظام نقل داخلي، نظام اتصالات، طرق ومواقف سيارات على الطراز الحديث بالإضافة الى مؤسسات بنى تحتية خدمية، الامر الذي قالت انه لم يكتمل حتى اليوم.

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