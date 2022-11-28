حاملًا قناع كيمياوي.. متحدث الخارجية الايرانية يستذكر صدام حسين

2022/11/28 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

حمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إلى القاعة لعقد مؤتمر صحفي، قناعا للوقاية من الأسلحة الكيميائية، واستذكر الحرب العراقية-الإيرانية والدور الألماني فيها.

وقال كنعاني إن "هذه الكمامة تذكر الشعب الايراني والقوات المسلحة بالحرب التي فرضت من قبل النظام البعثي ضد إيران".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "وثائق الأمم المتحدة حمّلت نظام صدام مسؤولية الحرب، ولكن خلال سنوات الحرب قدم عدد من الدول، ومنها ألمانيا، لصدام منتجات كيميائية، مع علمها بأنه يستخدمها في صنع أسلحة كيميائية..



ما تسبب بجرائم عديدة ضد المواطنين في ايران والعراق نفسه من قبل نظام صدام".

? حضور متفاوت «کنعانی» در جمع خبرنگارانسخنگوی وزارت خارجه:گزارش‌ها نشان می‌دهد #آلمان نقش مهمی در تسلیح عراق به سلاح‌های شیمیایی داشته استبنده در ۱۳-۱۴ سالگی در جبهه‌های دفاع مقدس بودم، این ماسک مخوف از ابزاری بود که همیشه در کنار ما بود حتی در پشت جبهه pic.twitter.com/jHJ6pTw35G

— خبرگزاری تسنیم ?? (@Tasnimnews_Fa) November 28, 2022

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