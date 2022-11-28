الفتح يعلق على منظر السوداني محاطًا بالأموال المستردة من سرقة الضرائب

2022/11/28 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

علق عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الاثنين، على إعلان رئيس الوزراء استرداد جزء من الأموال المنهوبة ضمن مايعرف بسرقة القرن، فيما وصف منظر السوداني محاطا بالاموال بانه اعاد بصيص امل الى العراقيين.وقال الفتلاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "لكل شي مقدمات ومقدمات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تدل على أنه حريص على إنجاح كابينته وكذلك تقويض الفساد والحد منه وإعادة جميع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد وداخله".وأضاف، أن "مشاهدة العراقيين لهذا المنظر جعل لهم بصيص امل ان حكومة السوداني تتعامل بصدق وشفافية وقوة في محاربة الفساد وكشف الفاسدين".





ويوم امس، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة، وهذه الكفالة مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الجهات المحتصة تمكنت من استرداد الوجبة الاولى البالغة اكثر من 182 ملياردينار عراقي"، مؤكدا ان "القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات".

وكشف عن تشكيل "لجان تحقيقية لتدقيق الصكوك المصروفة من الامانات الضريبية"، مبينا ان "اللجنة التحقيقية اشرت المخالفاتوالمقصرين بتسهيل الاستيلاء على اموال الامانات".

واوضح ان "هناك جهات داخل هيئة الضرائب واخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الامانات"، متوعدا بـ"الاعلان عن الجهات التيسهلت سرقة الامانات بعد اكمال التحقيقات".

وأكد السوداني انه "لن نستثني اي جهة متورطة بعملية سرقة الامانات"، مشيرا الى ان "اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكًا للمتهم نور زهير بمبلغ اجمالي اكثر من تريليون دينار".

واشار الى ان "37 صكا بمبلغ اجمالي قدره 624 مليار دينار لشركة بادية المسار"، مبينا ان "المدير المفوض لشركة بادية المسار يدعى عبدالمهدي توفيق ومالكها المتهم عبد الرحمن محمد ابراهيم".

واشار الى ان "66 صكا بمبلغ اجمالي 982 مليار دينار صرفت لشركة الحوت الاحدب لمديرها المفوض الهارب".

واوضح السوداني ان "66 صكا بمبلغ اجمالي 607 مليارات دينار تم صرفها لشركة رياح بغداد لمديرها المفوض عبد المهدي توفيق ومالكهاالملقى القبض عليه حسين كاوة".

واوضح ان "الاموال المصروفة تبلغ 3 تريليونات و754 مليارا و642 مليونا و664 الف دينار"، مبينا انه "تم الاتفاق بين محكمة تحقيقالكرخ الثانية مع نور زهير على جدولة لاسترداد كامل المبلغ في حوزة المتهم".

واكد ان "القاضي المختص سيصدر امرا باطلاق سراح نور زهير بكفالة تسليم كامل المبلغ خلال اسبوعين، واشار الى ان "القسم الاكبر منالمبلغ لدى نور زهير هي عبارة عن عقارات".

ويتبين ان نور زهير يمتلك قرابة27% من المبلغ المسروق حيث انه تم صرف 1 تريليون دينار لنور زهير بحسب تصريح السوداني، من اصل3.7 تريليون دينار قيمة المبالغ المسروقة.

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