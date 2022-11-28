البرهان يجمد نشاط النقابات المهنية في السودان

2022/11/28 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، الاثنين "قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل"، مع تزايد الجدل مؤخرا حول عودة رموز من النظام السابق، من خلال قرارات قضائية.

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