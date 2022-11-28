مؤكداً على تفعيل الجهد الاستخباري..نائب قائد العمليات المشتركة يترأس اجتماعاً للقادة الامنيين في ميسان

2022/11/28 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم الإثنين، اجتماعاً في مقر قيادة العمليات المشتركة، بحضور قائد عمليات ميسان وقائد شرطة المحافظة ومدراء الدوائر الأمنية وهيئات الركن وضباط وممثلي الدوائر الأمنية بالمحافظة في قيادة العمليات المشتركة.وذكر بيان للقيادة وتلقته ايرث نيوز، انه “جرى خلال هذا الاجتماع تحليل وتقييم عمل الأجهزة […]

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