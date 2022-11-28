2022/11/28 | 20:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AGLb_CncMd0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب يصفع مسنا لسبب مجهول أثناء طلب يد عروس) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب يصفع مسنا لسبب مجهول أثناء طلب يد عروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).