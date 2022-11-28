المزيد من الأطباء المتعلمين دوليًا في الطريق إلى بريتش كولومبيا

2022/11/28 | 20:43 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتوفر المزيد من أطباء الأسرة قريبًا لاستقبال المرضى في BC.أعلنت الحكومة أنها توسع برنامجًا يساعد الأطباء المتعلمين دوليًا في الحصول على تراخيص في بريتش كولومبيا.هذه خطوة لمحاولة معالجة المشكلة المهمة المتمثلة في نقص أطباء الأسرة داخل المقاطعة.قال الحاكم ديفيد إيبي: “في غضون ذلك ، أطباء الأسرة المدربون خارج كندا غير قادرين على […]

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