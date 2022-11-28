2022/11/28 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيبة التعليم من هيبة المعلم – حامد الزيادي للتعليم مكانة ربانية وإنسانية بالغة المضامين والقيمة العالية التي تجعل الشعوب ترتقي وتنتصر على جموع الجهل والخرافة والشعوذة وقد اقترن التعليم مع دور المعلم في خط موازي ومسار أزلي لا ينفك عنه أو يتقاطع معه فلا تعليم من دون معلم يتولى هذه المهمة المقدسة وخير قدوة ومعلم […]

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