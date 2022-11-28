2022/11/28 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب الشباب يخسر أمام ماسترخات الهولندي ودّياً بغداد- الزمان خسرَ منتخبُ الشباب، مُباراته الوديّة الثالثة أمام فريقِ ماسترخات الهولنديّ بهدفٍ مقابل لا شيء، وذلك في ثالثِ مُبارياته ضمن مُعسكره الإعداديّ لنهائياتِ كأس آسيا للشَبابِ المقام في مدينةِ أنطاليا التركيّة.المُباراةُ في شوطها الأول، انطلقت لصالحِ منتخبنا الشَبابي، حيثُ سدّدَ لاعبنا مهيب خلف كرةً قويةً في […]

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