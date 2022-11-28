2022/11/28 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجماهير العربية توبخ الصحفيين الإسرائيليين في الدوحة الدوحة- وكالات رصدت كبرى الصحف العبرية في تل أبيب، استمرار تعرض المراسلين الإسرائيليين في العاصمة القطرية الدوحة لعدم ترحيب وتوبيخ من جانب الجماهير العربية.وقالت احدى الصحف إنه بالرغم من أن كأس العالم تجربة ضخمة، لكن العداء في شوارع الدوحة أوصل مراسلينا إلى استنتاج مفاده أنه ليس فقط في […]

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