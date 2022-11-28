2022/11/28 | 21:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8EqsshPbP5U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محلل سياسي غني الغضبان : قآاني حضر الى العراق وطلب من الحكومة نشر قواتها على الحدود مع ايران) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محلل سياسي غني الغضبان : قآاني حضر الى العراق وطلب من الحكومة نشر قواتها على الحدود مع ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).