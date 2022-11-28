2022/11/28 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بتجدد القصف التركي على مواقع لحزب العمال الكردستاني في دهوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف تركي جديد يستهدف مواقع لحزب العمال في دهوك ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف تركي جديد يستهدف مواقع لحزب العمال في دهوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).