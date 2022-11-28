2022/11/28 | 21:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم الاثنين، تقديم قروض بـ (30) مليار دينار.

وقال الخبير الإعلامي للمصرف، عقيل الشويلي، في بيان، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت فيديو صادرا من إحدى القنوات التلفزيونية يتحدث عن أن المصرف العراقي للتجارة يعطي قروضاً بـ 30 مليار دولار، ولابد من توضيح أن رأس مال المصرف هو ثلاثة مليارات دولار"، مؤكدا أن "المصرف لم يعط أي قرض من دون ضمانات خلال تسنم الدكتور سالم الجلبي في تاريخ15 /9 /2020".

وأكد أن "القروض التي منحت على وفق قانون الاستثمار لعام 2006 وتعديلاته فضلاً عن مبادرات وتعليمات البنك المركزي العراقي في دعم المشاريع الصناعية من أجل تشغيل الايدي العاملة ودعم الاقتصاد الوطني وأن الزبائن ملتزمون بتسديد القروض من خلال متابعة المصرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصرف العراقي للتجارة يوضح حقيقة تقديم قروض بـ30 مليار دولار ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصرف العراقي للتجارة يوضح حقيقة تقديم قروض بـ30 مليار دولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).