المندلاوي يؤكد ضرورة المباشرة بتطبيق قرار إلغاء ضريبة بطاقات التعبئة

2022/11/28 | 21:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، الاثنين، ضرورة المباشرة بتطبيق قرار الغاء ضريبة بطاقات التعبئة.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان في بيان، إن "المندلاوي، استقبل بمكتبه اليوم الاثنين، رئيس هيأة الإعلام والاتصالات علي المؤيد؛ بحضور عدد من النواب، وجرى خلال اللقاء مناقشة رخصة الجيل الرابع للهاتف النقال، والديون المترتبة بذمة شركة آسيا سيل، والدعوة إلى تحسين الخدمات المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال للمواطنين، وتفعيل قرار الغاء ضريبة بطاقات التعبئة التي صوت عليها مجلس الوزراء استجابة لكتاب النائب الأول المرسل الى وزارة الاتصالات بدءاً من الشهر المقبل".

وأضاف البيان: "كما جرى التأكيد على دور الإعلام في كشف ملفات الفساد ودعم جهود الدولة في القضاء عليه".

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