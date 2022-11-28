المصرف العراقي للتجارة ينفي تقديم قروض بـ (30) مليار دولار

2022/11/28 | 21:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القروض التي منحت على وفق قانون الاستثمار لعام 2006 وتعديلاته.

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