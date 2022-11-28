2022/11/28 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أهدى كاسيميرو منتخب البرازيل بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ بتسجيله هدفاً حاسماً أمام سويسرا.

نجحت البرازيل في تجاوز سويسرا بهدف دون مقابل اليوم الإثنين في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة السابعة ضمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان منتخب سويسرا نداً قوياً أمام البرازيل إذ لم يتمكن فينيسيوس ورافينيا وريتشارليسون من إيجاد حلول فعالة لهز شباك الحارس المتألق سومر.

وجاء هدف الفوز بواسطة لاعب الوسط كاسيميرو في الدقيقة الثالثة والثمانين من تسديدة قوية منحت البرازيل النقاط الثلاث وبطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

ورفعت البرازيل رصيدها إلى ست نقاط في الصدارة أمام سويسرا (3 نقاط) ومن ثم الكاميرون وصربيا بنقطة لكل منتخب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاسيميرو يهدي البرازيل بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاسيميرو يهدي البرازيل بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).