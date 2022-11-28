الكشف عن مكان تواجد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي

2022/11/28 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف السياسي المستقل سعد المطلبي، اليوم الإثنين، عن مكان تواجد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بعد تسليم رئاسة الحكومة الى محمد شياع السوداني.

وقال المطلبي لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لا يزال داخل العراق وهو يتنقل بين العاصمة بغداد وقاعدة عين الاسد"، مرجحًا ان "الكاظمي يتمتع بحماية دولية".

وأضاف انه "من المستبعد ان يتم محاسبة الكاظمي او التحقيق معه على المخالفات التي ارتكبها خلال توليه الرئاسة كون ان هذا الامر سيفتح الباب لمحاسبة بقية رؤساء الوزراء السابقين".

وتابع المطلبي، انه "من الممكن ان يتم استدعاء مستشاري ومعاوني الكاظمي وبعض العاملين في مكتبه سابقًا للتحقيق معهم".

ولم يظهر الكاظمي باي ظهور اعلامي او اصدار بيان او توضيح او تصريح على الاتهامات الموجهة له ولأفراد حكومته من قبل وسائل اعلام وسياسيين ونواب.

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