2022/11/28 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خشّان: حرامي يتكرّم على الدولة بإعادة جزء من أمانات الضرائب القضاء يطلق سراح متهم بسرقة القرن مقابل إسترجاع المبالغ المنهوبة بغداد – قصي منذر قررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة التابعة لمجلس القضاء الاعلى، اطلاق سراح المتهم بسرقة امانات الضرائب بعد الاتفاق على تسوية المبالغ التي بذمته ، ونفت ان يكون اخلاء سبيله لغرض […]

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