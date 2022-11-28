2022/11/28 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يشدّد على حسن الجوار وإعتماد الحلول السلمية خليل: الإطار يرفض منح الآيزيديين إستحقاقاً وزارياً اربيل – فريد حسن كشف رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،عن فحوى زيارته الى بغداد للمرة الثانية خلال اسبوع واحد ،والتي التقى خلالها الرئاسات وقادة القوى والتيارات السياسية، واكد ان الاقليم يبدي الاستعداد للممارسة دور ايجابي وبناء في اعتماد الحلول […]

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