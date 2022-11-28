2022/11/28 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوغل يحتفي بفتاة العرب اليمن ينعى شاعره الكبير عبد العزيز المقالح صنعاء – دبي – الزمان غيب الموت امس الاثنين بالعاصمة اليمنية صنعاء الأديب والشاعر اليمني عبدالعزيز المقالح، عن عمر ناهز 85 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء الادبي والثقافي والفكري.ويعد المقالح من أبرز شعراء اليمن في العصر الحديث.وهو من مواليد عام 1937 في قرية […]

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