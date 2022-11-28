المصرف العراقي ينفي تقديمه قروض بـ 30 مليار دينار

2022/11/28 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم الاثنين، تقديم قروض بـ (30) مليار دينار. وقال الخبير الإعلامي للمصرف، عقيل الشويلي، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/إن “مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت فيديو صادرا […]

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