البرازيل يحقق فوزاً مستحقاً على سويسرا في مونديال قطر

2022/11/28 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حقق المنتخب البرازيلي فوزا مستحقاً على المنتخب السويسري بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من مونديال 2022 التي تقام منافساتها حالياً في قطر.وانتهى الشوط الأول من المباراة […]

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