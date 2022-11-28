قذيفة ترسل البرازيل إلى ثمن نهائي كأس العالم

2022/11/28 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتنص المنتخب البرازيلي فوزا صعبا من

نظيره السويسري، بهدف دون رد، في

المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين

على استاد 974، ضمن الجولة الثانية من دور

المجموعات بكأس العالم (قطر 2022).

ويدين البرازيل بهذ

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