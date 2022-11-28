لو لم يكن الاسلام كامل لما عادوه

2022/11/28 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

لو لم يكن الخطاب الاسلامي كامل متكامل

لما استهدف من قبل اصحاب الايديولوجيات

المبتدعة ، وكل فكر يعادي الاسلام لانه

يشعر بالنقص ولو كان متكامل لوجد اصله

في الخطاب الاسلامي ان كان ا

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