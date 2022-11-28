الصهاينة واسلوب التطبيع الثقافي الشيطاني

2022/11/28 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

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لقطات لرفض ونبذ مراسل الكيان الصهيوني

في قطر من اجراء اللقاءات معه بل توجيه

كلمات قاسية بحقه ولانه بلا كرامة فلا

يستحي منها ، وسابقا هنالك مو

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