2022/11/28 | 21:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MTXg99EiXEQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بينها النفط والموازنة.. حوارات مكثفة بين بغداد وكردستان لحل الملفات العالقة | تقرير أحمد عرام) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بينها النفط والموازنة.. حوارات مكثفة بين بغداد وكردستان لحل الملفات العالقة | تقرير أحمد عرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).