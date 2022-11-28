"نُستخدم كأكباش فداء".. تقرير في فايننشال تايمز: لماذا تقصف طهران الأكراد الإيرانيين اللاجئين في العراق؟

2022/11/28 | 21:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعقود من الزمان وجدت جماعات المعارضة الكردية الإيرانية ملجأ نسبيا في العراق المجاور، حيث أقامت قواعد وتمتعت بالمزيد من الحريات هناك.

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