البنك المركزي واستراليا يبحثان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2022/11/28 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الأثنين، سفيرة استراليا لدى العراق باولا غانلي.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للبنك المركزي “بحث أوجه التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين، فضلاً عن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتطوير العمل في القطاع المصرفي، كما تمت مناقشة جهود الحكومة والقضاء العراقي في استرداد الأموال المسروقة”.

وأكد مخيف، أن “البنك المركزي العراقي حريص على تطوير علاقاته مع نظرائه في دول العالم”، لافتاً إلى أن “القطاع المصرفي في العراق حقق الكثير من النجاحات خلال السنوات الماضية واكتسب الثقة دولياً”.

وأضاف، أن “البنك المركزي العراقي لعب دوراً كبيراً في تحقيق التوازن الاقتصادي”.

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