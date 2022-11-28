توب 5: إيران تطلب تحرك فيفا ضد أمريكا.. وشرطة دبي تساعد في ضبط عصابة لتجارة الكوكايين

2022/11/28 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ضبط شبكة دولية تتحكم في ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا وتضم أهدافًا "شديدة الأهمية" في دبي، وهبوط أسواق المال الصينية وسط احتجاجات غير مسبوقة، وإيران تطالب الفيفا بـ"إجراءات جادة" ضد أمريكا بسبب "تشويه العلم"، وانهيارات طينية تدفن منازل وسيارات في جزيرة إيطالية، وصولا إلى تصريحات قائد إنجاز ألمانيا في مونديال 90 لـ CNN عن حظوظ المنتخبات العربية وغياب محمد صلاح...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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