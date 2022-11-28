2022/11/28 | 21:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشهد اللبناني..واقع اللاجئين السوريين في لبنان

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