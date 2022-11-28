فقط بالعراق.. سيارة لنقل النفايات بـ 700 مليون دينار في البصرة

2022/11/28 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشفت وثائق حصل عليها فريق الرصد والتقصي في وكالة (بغداد اليوم) عن قيام محافظة البصرة بتوقيع عقد لشراء آليات تنظيف بمبالغ وصفها مختصون بـ "المهولة".

وكشفت الوثائق عن "سعر (كابسة) النفايات حجم 40 متر مكعب بسعر 700 مليون دينار عراقي في حين ان سعرها الحقيقي لا يتجاوز ال 250 مليون دينار ومن افضل المناشئ وطراز 2023".

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