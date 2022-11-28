يعمل في وزارة الدفاع.. القبض على أحد المتهمين بالاعتداء على حيدر الملا

2022/11/28 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر أمني اليوم الاثنين، عن اعتقال أحد المتهمين بالاعتداء على النائب السابق حيدر الملا في منطقة الغزالية قبل أيام.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية القت القبض على احد الأشخاص المتهمين بالاعتداء الأخير على النائب السابق، القيادي في تحالف العزم حيدر الملا ضمن منطقة الغزالية غربي بغداد".

وأوضح أن "المتهم يعمل لدى وزارة الدفاع"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي يوم الاربعاء الماضي تعرض الملا واثناء خروجه من مقر النائب محمود القيسي في منطقة الغزالية، للضرب من قبل جهات مجهولة يستقلون 3 عجلات، باستخدام العصي و"بواري"، حسبما أكد الملا في تصريح.

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