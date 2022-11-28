إدارة الدولة يعقد اجتماعاً في منزل طالباني بحضور السوداني والحلبوسي

2022/11/28 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن عقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماع في منزل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بحضور رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والبرلمان محمد الحلبوسي .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعا في منزل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بحضور رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والبرلمان محمد الحلبوسي.

وأضاف ان "الاجتماع عقد لمناقشة مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والامنية وملف مكافحة الفساد والتأكيد على تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي وفق مدد زمنية.

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