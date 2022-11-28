2022/11/28 | 22:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: en7vzyjlvHk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الخدمة يجري الاختبارات الحاسمة لتعيين ذوي المهن الصحية الساندة | تقرير سجاد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الخدمة يجري الاختبارات الحاسمة لتعيين ذوي المهن الصحية الساندة | تقرير سجاد الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).