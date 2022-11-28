البنك المركزي يبحث الشمول المالي ومكافحة غسل الاموال مع السفير الفرنسي

2022/11/28 | 22:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الأثنين، مع سعادة سفير فرنسا لدى العراق أريك شوفاليه، تعزيز الشمول المالي وجهود مكافحة غسيل الاموال.

وذكر بيان للبنك أن مخيف استقبل شوفاليه وبحث معه "تطوير العلاقات المصرفية والاقتصادية وتبادل الخبرات بين بغداد وباريس، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي والتزام البنك المركزي العراقي بمكافحة غسل الاموال وتمويل لإرهاب".

وقد أشاد مخيف "بتطور العلاقات العراقية ـ الفرنسية لاسيما على الصعيد الاقتصادي، إذ حققت تقدماً كبيراً منذ زيارة الوفد العراقي إلى باريس في تموز الماضي ولقائنا بمحافظ البنك المركزي لفرنسي والمصارف الفرنسية".

وابدى ،" رغبة البنك المركزي العراقي في أن تكون فرنسا بوابة انطلاق المصارف العراقية نحو اوربا"، مبيناً أن "القطاع المصرفي العراقي اكتسب الثقة الدولية التي مكنته من التقدم في كل المستويات".

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