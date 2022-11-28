2022/11/28 | 22:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب النائب محمد الخفاجي..حديقة صغيرة بمساحة 1800 م² تقريباً في...

ظهرت المقالة حكومة كربلاء تجعل من حديقة عامة..



مقهى وكازينو: الاستثمار الفاسد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كربلاء تجعل من حديقة عامة.. مقهى وكازينو: الاستثمار الفاسد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كربلاء تجعل من حديقة عامة.. مقهى وكازينو: الاستثمار الفاسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).