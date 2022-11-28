المسلة تتابع كأس العالم: البرازيل تجتاز سويسرا بصعوبة وتتأهل الى دور الـ 16

2022/11/28 | 22:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الاثنين 28 تشرين الثاني 2022 البرازيل تجتاز سويسرا بصعوبة وتتأهل الى...

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