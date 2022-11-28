2022/11/28 | 22:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VKJ_RzoxPQg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نصيف لـ"نفس عميق": تم معاقبة الموظفين الذين كشفوا عن ملف سرقة اموال الضرائب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نصيف لـ"نفس عميق": تم معاقبة الموظفين الذين كشفوا عن ملف سرقة اموال الضرائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).