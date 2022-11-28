مجلس الوزراء يقر تمليك الاراضي الزراعية ويحدد مدة 90 يوماً لتقديم الطلبات

2022/11/28 | 22:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس الوزراء، الاثنين، قضية

تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها

لأغراض السكن.

وفي ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا

الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية

الى سكنية بصورة اكثر تنظيماً، وتكون

خاضعة لضو

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