العتبة الحسينية تشرع بتأسيس ثلاث معاهد للمكفوفين في المحافظات

2022/11/28 | 22:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت العتبة الحسينية المقدسة باكمال

مشاريع افتتاح ثلاث معاهد للمكفوفين في

محافظات بابل وذي قار وصلاح الدين وانهت

عمليات توفير البنايات والمستلزمات

والملاكات التعليمية ضمن خطة ترمي وحسب

توجيه المتولي ا

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