2022/11/28 | 22:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم الاثنين، عن شمول مناطق جديدة بحملته الخدمية في بغداد.وقال رئيس الفريق جابر الحساني في حديث تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن “المناطق التي ننوي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق الجهد الحكومي يعلن عن شمول مناطق جديدة بحملته الخدمية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق الجهد الحكومي يعلن عن شمول مناطق جديدة بحملته الخدمية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق الجهد الحكومي يعلن عن شمول مناطق جديدة بحملته الخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).