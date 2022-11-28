ببجي موبايل تُعلن عن تعاونها الجديد احتفالاً بموسم كرة القدم

2022/11/28 | 22:46 - المصدر: ببجي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعبة الباتل الرويال تتعاون مع منتخب السعودية لكرة القدم ومحمد عدنان أكبر صانع لمحتوى كرة القدم في المنطقة في تحديثها الجديد الذي يحمل موضوع كرة القدم

بغداد، العراق - 28 نوفمبر: يَسُرُّ ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، أن تكشف عن المزايا الرائعة في تحديث الإصدار 2.3 من اللعبة والذي سيحتفل بموسم كرة القدم عبر المعارك العالمية لأكبر عدد مرات تصفية، وضم تحديثات الخرائط المتعددة وتجربة لعب بموضوع كرة القدم وأنشطة وزخارف والمزيد من المحتوى الشيّق، مما سيمنح اللاعبين تجربة لعب مذهلة.



وتشمل الإضافات المشوقة تعاونَين جديدَين كلياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المنتخب السعودي لكرة القدم ومحمد عدنان، قبل أن يحين موعد أكبر حدث رياضي لكرة القدم في المنطقة.

أعلنت ببجي موبايل والمنتخب السعودي لكرة القدم عن شراكتهما بهدف تشجيع الفريق السعودي والاحتفاء بكرة القدم مع جميع عشاق اللعبة.



ودعت ببجي موبايل كجزء من هذه المبادرة ثلاثة أعضاء من المنتخب السعودي هم عبد الله العامري وفراس البريكان ومحمد العويس للانضمام إلى تصوير الفيديو الترويجي للعبة، حيث قدموا أداءً رائعاً وحيوياً في ساحة معركة ببجي موبايل وفي ملعب كرة القدم.

سيقدم التعاون المشوق مع المنتخب السعودي مجموعة فريدة من الملابس داخل اللعبة، وغيرها من العناصر المتاحة لفترة محدودة من 18 وحتى 29 نوفمبر، مما سيتيح للاعبين إظهار براعتهم الرياضية في ساحة المعركة.

وسيتمكن اللاعبون من الحصول على بذلات وزخارف المنتخب السعودي المصممة خصيصاً (لفترة محدودة) مجاناً.



وإن شاركوا في حدث SUPER SOCCER داخل اللعبة، ستتاح لهم فرصة الحصول على قمصان وكرات قدم موقّعة من أعضاء المنتخب السعودي من خلال مشاركتهم في الحدث.



ويستطيع اللاعبون أيضاً الحصول على الأدوات والعناصر الدائمة من خلال شرائها من المتجر.



ويمكن لعشاق اللعبة المشاركة في حدث لعبة كرة القدم من خلال اللعب كمسدد أهداف أو حارس المرمى، وستتاح لهم الفرصة بمجرد نجاحهم للحصول على الجوائز الموقعة من المنتخب.



وستشمل مزايا المنتجات الرئيسية ملابس المنتخب السعودي لكرة القدم وزخارف المنتخب السعودي والقمصان والكرات الموقعة من قبل أعضاء المنتخب.

كجزء من حملتها التي تحمل موضوع كرة القدم، أعلنت ببجي موبايل أيضاً عن تعاونها مع محمد عدنان أكبر صانع ومقدّم لمحتوى كرة القدم في المنطقة لتوفير حزمة صوتية مميزة داخل اللعبة.

سيشمل التعاون المشوق مع محمد عدنان أنشطة رائعة في اللعبة، وستتوفر الحزمة الصوتية الحصرية في صندوق الاسترداد بدءاً من 17 نوفمبر.



علاوةً على ذلك سيتم إطلاق حدث مذهل داخل اللعبة من 18 وحتى 29 نوفمبر ومن 5 وحتى 15 ديسمبر.



ويمكن للاعبين إما الحصول على حزمة الصوت من خلال إكمال المهام وكسب الكريستال أو شراء الكريستال مباشرةً بنقاط UC لفتح الصناديق.



وستكون حزمة الصوت متاحة اعتباراً من 18 نوفمبر في حدث داخل اللعبة يحمل موضوع كرة القدم، وستكون حزمة الصوت واحدة من المكافآت التي يمكن للاعبين الحصول عليها عبر سحوبات الحظ.

سيتم تقسيم حزمة صوت محمد عدنان الحصرية إلى ثلاث فئات: حزمة صوت محمد عدنان (الإصدار الأساسي) وحزمة صوت محمد عدنان (الإصدار المحسّن) وحزمة صوت محمد عدنان (الإصدار النهائي).

واحتفالاً بموسم كرة القدم، ستتم إضافة حديقة جديدة بموضوع كرة القدم مع ملاعب كرة قدم ليتمكن اللاعبون من استكشافها وأنشطة ذات طابع خاص لإكمالها في اللعبة.



وسيُضيف تحديث الإصدار 2.3 أيضاً عدداً من العناصر الجديدة مثل الأحذية الرياضية ذات الطابع الخاص.



ويستطيع اللاعبون المشاركة بالفعاليات الاجتماعية ذات موضوع كرة القدم وكسب مجموعة من المكافآت الرائعة! ويمكنهم الهبوط في ملاعب كرة القدم هذه وكسب الإمدادات من خلال تسجيل الأهداف باستخدام كرات القدم المحمولة.

تتوفر لعبة ببجي موبايل للتنزيل مجاناً عبر App Store وGoogle Play Store.

# # #

نبذة عن PUBG MOBILE

ترتكز لعبة PUBG MOBILE المخصصة للهواتف الجوالة على النسخة الأصلية المعروفة باسم PUBG: BATTLEGROUNDS والتي حققت ظاهرة عالمية واجتاحت عالم التسلية التفاعلية سنة 2017.



تبدأ اللعبة بهبوط ما يصل إلى 100 لاعب بالمظلات على جزيرة نائية للقتال في معركة تنتهي بانتصار بطل واحد.



ويتعين على اللاعبين البحث عن الأسلحة والمركبات والإمدادات وإلحاق الهزيمة بجميع اللاعبين ضمن ساحة معركة غنية على الصعيدين البصري والتكتيكي تجبر اللاعبين على التوجه إلى منطقة لعب تتقلص مساحتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة حسابات PUBG MOBILE الرسمية فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام وتيك توك.

نبذة عن محمد عدنان

يعمل محمد عدنان كمحلل ومقدّم رياضي متخصص في الدوريات المحلية والدولية ويقيم في قطر.



ويُعرف بتقديم تحليلات كرة القدم عبر قناته على اليوتيوب Mohamad Adnan.



وتعتبر قناته هي الأولى في العالم من حيث اهتمامها بالأخبار الرياضية، ويملك أكثر من 11 عام من الخبرة، ولديه 14 مليون متابع على جميع منصاته وعدد مشاهدات إجمالي500 مليون على اليوتيوب.

نبذة عن المنتخب السعودي لكرة القدم

يعتبر المنتخب السعودي لكرة القدم فريق كرة القدم الأول في المملكة الذي يُحتفى به لكونه أحد أنجح المنتخبات الوطنية في آسيا.



وفاز فريق "الصقور السعودية" كما هو معروف بكأس آسيا ثلاث مرات، وحقق رقم قياسي بوصوله إلى نهائيات كأس آسيا لست مرات وفاز بكأس الخليج ثلاث مرات وكأس العرب مرتين.



وتأهل منتخب المملكة ست مرات إلى نهائيات كأس العالم بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي يقام هذا العام في قطر، حيث تم اختيارهم للعب ضد الأرجنتين والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة.

وتم تعيين هيرفي رينارد مدرباً للمنتخب السعودي في عام 2019، الذي قاد الفريق منذ ذلك الحين للتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وحقق رقماً قياسياً بلغ 18 انتصاراً وارتقى بترتيب الفريق في الفيفا من المركز 72 إلى 53.

للتواصل الإعلامي:

تسنيم التميمي

المديرة الأولى للعلاقات العامة – تينسنت / لڤل إنفنت

Tasneem@tencent.com

مصدر الفيديو: CPlSCZ0uvwc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ببجي موبايل تُعلن عن تعاونها الجديد احتفالاً بموسم كرة القدم) نشر أولاً على موقع (ببجي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ببجي موبايل تُعلن عن تعاونها الجديد احتفالاً بموسم كرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ببجي).