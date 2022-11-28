"ليدعو الله ألا أجده".. ملاكم مكسيكي يهدد ميسي بعد واقعة غرفة الملابس

2022/11/28 | 22:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو ميسي وزملائه الأرجنتينيين يحتفلون في غرفة تغيير الملابس بعد فوزهم السبت، على منتخب المكسيك لكرة القدم بهدفين نظيفية ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

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