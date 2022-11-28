وزير التربية يوجه رسالة للمحاضرين: سأثبتكم على الملاك

2022/11/28 | 22:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، للمحاضرين بتثبيتهم على الملاك.

وقال الوزير، عبر “تويتر”: “ابنائي (المحاضرين)، لايسعني الا ان اشكر جهودكم الكبيرة التي بذلتموها خدمة للمسيرة التربوية”.

وأضاف: “عهداً مني لن اتوانى في تثمين وتقدير هذه الجهود، والعمل على تثبيتكم على الملاك الدائم، فانتم اعزتنا ولن نتخلى عنكم ابدا انتم منا ولنا”.

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